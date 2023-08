SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Lorne Donaldson se mostrou empolgado com a classificação da Jamaica na Copa do Mundo e aposta que o futebol feminino será um dos principais esportes do país.

A seleção jamaicana feminina está chamando bastante atenção dos torcedores neste Mundial, de acordo com Lorne Donaldson.

O comandante jamaicano expressou seu interesse em apoiar o futebol feminino e torceu pelo crescimento do esporte no país caribenho.

Ele acredita que as "Reggae Girlz" podem elevar o status do futebol feminino na Jamaica, superando até mesmo o atletismo ?esporte marca registrada do país? e o netball ?um tipo de basquete local 7x7 praticado só por mulheres.

A Jamaica conseguiu se classificar pela primeira vez para o mata-mata da Copa feminina. Foram dois empates sem gols contra França e Brasil e uma vitória por 1 a 0 sobre o Panamá, garantindo cinco pontos e a segunda colocação do Grupo F.