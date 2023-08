SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lenda da NFL, Tom Brady se tornou um dos proprietários do Birmingham City, tradicional time de futebol da Inglaterra.

O anúncio oficial foi feito pelo próprio clube, que está na segunda divisão do futebol inglês.

Tom Brady acertou uma parceria com os proprietários do Birmingham, Knighthead Capital Management LLC, e será presidente do conselho consultivo do clube.

Em nota, o Birmingham diz que Brady vai 'aplicar sua extensa experiência e conhecimento em liderança em vários componentes do clube, incluindo trabalhar ao lado do departamento de ciências esportivas para aconselhar sobre saúde, nutrição, bem-estar e sistemas e programas de recuperação'.

Tom Brady está aposentado da NFL desde fevereiro. O astro de 45 anos é o recordista de vitórias no Super Bowl, com sete conquistas.

"Então, aqui está o acordo, estou oficialmente entrando no Birmingham City Football Club. E talvez você esteja perguntando 'o que você sabe sobre futebol inglês, Tom?' Bem, digamos que tenho muito a aprender. Mas sei algumas coisas sobre vencer e acho que podem traduzir muito bem", disse Brady, em comunicado.

SOBRE O BIRMINGHAM CITY FC

O Birmingham City é um tradicional clube inglês, localizado na cidade de Birmingham, e fundado em 1875.

O time não disputa a Premier League desde 2010/11, quando caiu para a segunda divisão. Nesta temporada, o Birmingham conquistou a Copa da Liga Inglesa, seu último título relevante.

Na temporada passada, o Birmingham terminou na 17ª colocação -entre 24 clubes?do Championship, a segunda divisão da Inglaterra.