SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ethan Mbappé, irmão de Kylian, foi titular do PSG pela primeira vez na vitória de 3 a 0 sobre o Jeonbuk, nesta quinta-feira (3), em amistoso disputado na Coreia do Sul que teve Neymar como protagonista.

QUEM É ETHAN MBAPPÉ

Ethan Mbappé nasceu em 29 de dezembro de 2006 e tem apenas 16 anos de idade.

Assim como Kylian, ele iniciou a base no AS Bondy, time do bairro de Bondy, subúrbio de Paris.

Ethan chegou ao PSG em 2017 e assinou seu primeiro contrato profissional em 2021 ?válido até a metade de 2024.

Ele fez a sua estreia no time principal com apenas 15 anos, em um amistoso contra o Paris FC disputado em dezembro do ano passado.

Ethan tem estilo de jogo diferente do irmão. Ele é um meia tradicional, que gosta de conduzir a bola para construir jogadas.

ETHAN NA PRÉ-TEMPORADA

Ele já havia participado de outros dois jogos da pré-temporada atual, contra Le Havre e Al-Nassr. Nos dois, porém, ele começou como reserva e entrou no segundo tempo.

Contra o Le Havre, ele entrou no intervalo e jogou boa parte da segunda etapa ao lado do irmão, autor do segundo gol da vitória de 2 a 0.

Ethan é patrocinado pela Nike e já bomba nas redes sociais, com mais de 3 milhões de seguidores.

Por outro lado, o irmão Kylian Mbappé segue com o futuro indefinido e sem ser aproveitado pelo técnico Luis Enrique.