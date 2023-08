SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma das capitãs da seleção brasileira, a zagueira Rafaelle disse após a eliminação na Copa do Mundo que espera que Marta continue na equipe até os Jogos Olímpicos.

O QUE ACONTECEU

Depois do empate sem gols com a Jamaica, Marta se despediu das Copas do Mundo -ela jogou seis edições. A camisa 10 da seleção brasileira não falou sobre outros torneios.

Rafaelle disse que conta com Marta para os Jogos Olímpicos de 2024, em Paris, próximo grande torneio internacional a ser disputado pela seleção brasileira. A vaga foi garantida com o título da Copa América 2022 -a Colômbia, vice-campeã, também se classificou.

"Eu só queria agradecer a Marta por tudo o que ela fez pelo futebol feminino brasileiro e mundial. Ela é uma grande jogadora. Espero que ela continue com a seleção para as Olimpíadas [em Paris] no ano que vem", disse a zagueira.

Além do empate sem gols contra a Jamaica, o Brasil foi derrotado pela França por 2 a 1, e ganhou do Panamá por 4 a 0. Os quatro pontos deixaram a seleção brasileira com o terceiro lugar no Grupo F.

Esta foi a pior campanha do Brasil em Copas nos últimos 28 anos. Desde 1995, a seleção brasileira, que participou de todos os Mundiais, não ficava de fora da segunda fase.