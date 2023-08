SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A atacante Thembi Kgatlana entrou na história da seleção da África do Sul nesta Copa do Mundo feminina.

Kgatlana foi autora do gol decisivo, marcado nos acréscimos sobre a Itália, que garantiu a inédita classificação da África do Sul às oitavas da Copa. O jogo terminou com o placar de 3 a 2 para as sul-africanas.

Mas, para chegar até aqui, a jogadora de 27 anos passou por algumas histórias de superação.

A atacante perdeu três familiares no último mês, em meio à disputa do torneio. Mesmo assim, ela não quis deixar sua seleção na mão e permaneceu no Mundial.

"Durante as últimas três semanas, perdi três membros da minha família. Poderia ter ido para casa, mas escolhi ficar com a minha seleção, porque isso significa muito para mim", disse Kgatlana.

Antes da Copa, Kgatlana chegou a ficar dez meses afastada dos gramados por causa de uma ruptura no tendão de Aquiles. A lesão ocorreu no ano passado e quase resultou no encerramento de sua carreira.

"Voltei de uma lesão brutal para estar aqui, para jogar pelo meu país, para representar todas as meninas que queriam estar aqui. É fazer história com a África do Sul", explicou a atleta, que já havia feito um gol no empate por 2 a 2 contra a Argentina, pela segunda rodada da Copa.

A África do Sul enfrentará a Holanda nas oitavas de final no próximo sábado (5), às 23h (de Brasília), depois de terminar em segundo lugar no Grupo G, atrás da Suécia.

MAIS SOBRE KGATLANA

Natural da África do Sul, Chrestinah Thembi Kgatlana, 27 anos, é atacante do Racing Louisville-EUA.

Desde 2014 na seleção sul-africana, Kgatlana foi revelada no Cape Town Roses e também soma passagens de destaque por Houston Dash, Benfica e Atlético de Madri.

Já marcou quase 50 gols na carreira e tem dois títulos no currículo -Campeonato Africano e Taça da Liga de Portugal.