SANTO ANDRÉ, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cristiano Ronaldo foi fundamental para o Al Nassr não ser eliminado da Copa dos Campeões Árabes, nesta quinta-feira (3).

Cristiano Ronaldo marcou o gol do Al Nassr no empate por 1 a 1, contra o Zamalek, do Egito, aos 41 minutos do segundo tempo, em jogo válido pela última rodada da fase de grupos.

O português recebeu cruzamento de Konan e apareceu atrás da defesa para cabecear e deixar o placar igual no jogo disputado fora de casa.

Com o empate, o Al Nassr chegou aos cinco pontos e se classificou como o segundo colocado do Grupo C da Copa dos Campeões Árabes. O Al Shabab, também da Arábia Saudita, foi o líder da chave, com sete.

Caso perdesse o jogo ?o que acontecia até o gol de Cristiano Ronaldo? o time saudita seria ultrapassado pelo próprio Zamalek na tabela e estaria eliminado.

Agora, o Al Nassr está classificado para encarar o Raja Casablanca, do Marrocos, nas quartas de final da competição.