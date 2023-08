SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O PSG cogita demitir o seu diretor esportivo, Luís Campos, segundo reportagem do jornal francês Le Parisien.

O clube considera o dirigente um dos responsáveis pela 'novela Mbappé'. Nomes fortes dentro do PSG entendem que Campos não soube conduzir a negociação de renovação com o atacante.

O diretor esportivo se opôs à decisão do PSG de colocar Mbappé para treinar separado do resto do elenco. O atacante não viajou com a delegação para turnê de pré-temporada no Japão e na Coreia do Sul, e a princípio está fora dos planos para esta temporada.

A possível demissão é planejada para acontecer após o fechamento da janela de transferências. O período para contratações na França se encerra em 31 de agosto.

Campos não tem boa relação com Nasser Al Khelaïfi, CEO do PSG. A comunicação entre os dois piorou ao longo deste ano e o diretor cogitou pedir para sair.

O PSG sondou Paolo Maldini para assumir o cargo. O ex-zagueiro italiano foi demitido do posto de diretor técnico do Milan em junho.

O clube francês também perdeu confiança em Campos por conta da boa relação com o empresário Jorge Mendes. O PSG está próximo de contratar Gonçalo Ramos, cliente do agente português. O reforço não era unanimidade nos bastidores, mas o diretor esportivo fez força para concretizar a negociação.