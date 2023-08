PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Renato Gaúcho já tem um projeto para estreia de Luan. O treinador espera que dentro de aproximadamente um mês terá o camisa 7 em campo pelo Grêmio.

Luan chegou ao Grêmio na última semana, foi apresentado na terça-feira (2) e já está integrado ao grupo.

No entanto, como não jogou ainda neste ano, sua entrada na equipe vai demorar um pouco.

O meia-atacante está recebendo atenção especial. Ele participa da maioria dos treinamentos com o time, sem qualquer limitação, mas ainda não está no mesmo nível dos demais, por isso não participou do jogo-treino desta quarta-feira (3) contra o São José-RS.

O jogador ainda passa por atividades extras para conseguir atingir o nível esperado de competitividade.

Enquanto estava afastado do elenco do Corinthians, Luan manteve um preparador físico particular que trabalhou a manutenção de sua condição atlética.

ESTREIA QUANDO?

Mesmo que tenha condições legais a estreia é prevista para dentro de aproximadamente um mês. Até lá, Luan ganhará força, ritmo e condições para ter um recomeço ideal no clube pelo qual foi eleito melhor jogador do continente.

A previsão inicial aponta para a possibilidade de utilização diante do Cruzeiro, no dia 26 de agosto, pelo Brasileirão.

"Renato falou para eu ir com calma, que tudo vai acontecer na hora certa. O objetivo é poder voltar com o grupo, treinar forte para retribuir em campo todo esse apoio da torcida. Estou bem fisicamente, o que falta é ritmo de jogo", disse o meia-atacante do Grêmio.

FORA DE CAMPO, CARINHO

Distante das quatro linhas, Renato também tem um plano para Luan. O treinador tem conversado diariamente com o jogador, não apenas sobre questões de trabalho.

O treinador percebeu amadurecimento no comandado, que hoje tem 30 anos e até então não teve qualquer problema com ele.

Luan se mostrou grato pela oportunidade de voltar e está empenhado em mostrar que merece a chance recebida. Nos bastidores, sua conduta até agora tem sido elogiada.

Tanto o clube quanto a torcida têm sido parte importantes neste processo, com carinho demonstrado ao jogador em postagens com lances de treinos e a construção de um ambiente de total recuperação. Luan é citado sempre em tom festivo nos perfis do clube, da mesma forma que foi recebido pelos gremistas.