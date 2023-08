RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Neymar voltou a jogar depois de cinco meses. O retorno do atacante ao PSG é o passo mais recente ao encontro de Fernando Diniz na seleção brasileira. Os dois nunca esconderam a admiração mútua.

A atuação de Neymar no amistoso contra o Jeonbuk, da Coreia do Sul, se dá 15 dias antes da primeira convocação de Diniz. O brasileiro fez dois gols e deu uma assistência na partida que faz parte da pré-temporada.

Se recuperar a forma nas próximas semanas e for convocado, será a primeira participação de Neymar na seleção desde a Copa do Mundo de 2022. O técnico da seleção anunciará em 18 de agosto a lista para os jogos das Eliminatórias contra Bolívia e Peru.

Neymar tem pouco mais de um mês para evoluir fisicamente e voltar ao protagonismo no PSG e, depois, na seleção. O primeiro jogo será no Mangueirão, em Belém, dia 8 de setembro.

A lesão mais recente foi uma torção no tornozelo direito, que fez com que o PSG decidisse pela cirurgia, diante dos problemas recorrentes no local nos últimos anos.

Os analistas de desempenho da seleção já estão fazendo observação de jogos para dar subsídios a Diniz na próxima convocação. Thomaz Araújo, por exemplo, foi in loco ao Atlético-MG x Palmeiras, pela Libertadores.

ADMIRAÇÃO

Neymar e Diniz sempre compartilharam uma admiração mútua. Se o craque disse em julho de 2022 que "gosta muito do Diniz como treinador", o agora técnico da seleção não poupou elogios ao jogador na coletiva de apresentação na CBF.

"Minha opinião é que a palavra que me vem é que ele é quase uma aberração. Ele é um supertalento e que demora muito tempo para nascer outro. O Brasil tem a sorte de ter um jogador assim de tempos e tempos. A gente tem que tirar o máximo dele. É um fora de série quando se trata de jogar futebol", disse Diniz.

SEM ADEUS À SELEÇÃO

Neymar, muito abatido com a eliminação na Copa 2022, chegou a colocar em xeque se voltaria à seleção. A lesão sofrida em fevereiro o tirou de qualquer chance de chamado enquanto Ramon Menezes estava como interino.

Mas a seleção já sabia do desejo futuro de Neymar de voltar a ser convocado. Até pela relação próxima entre o médico Rodrigo Lasmar e o atacante. Foi o próprio Lasmar que operou Neymar no Qatar, em março, para corrigir o problema no tornozelo direito.

Enquanto Neymar esteve fora da seleção, o protagonismo se voltou para Vini Jr. Mas isso não foi o bastante para evitar duas derrotas em três amistosos contra seleções africanas, ao longo da passagem do interino Ramon.

FÉRIAS E RECUPERAÇÃO NO BRASIL

Neymar passou parte significativa da recuperação em solo brasileiro. Enquanto se cercava de amigos, também fazia trabalho de fisioterapia e recuperação da forma física. A mansão em Mangaratiba foi ambiente para alguns treinos na areia.