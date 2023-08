SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A meio-campista Keira Walsh treinou separadamente e deve desfalcar a Inglaterra nas oitavas de final da Copa do Mundo feminina.

Walsh iniciou, nesta sexta-feira (4), uma programação individual para se recuperar de lesão. Ela sentiu o joelho, e apareceu de muletas, no jogo contra a Dinamarca, pela segunda rodada do Grupo D.

Ela é dúvida para o jogo das oitavas de final, mas a expectativa é que a meia atue novamente no Mundial.

A Inglaterra enfrenta a Nigéria na segunda-feira (7), às 4h30 (de Brasília). O jogo será no Suncorp Stadium, em Brisbane, Austrália.

A LESÃO DE WALSH

A meio-campista deixou o campo de maca após sentir o joelho. Ela caiu sozinha ainda no primeiro tempo e saiu aplaudida pelos torcedores.

Ela ficou no banco durante o segundo tempo e andou com o auxílio de muletas.

Apesar do susto, Walsh não sofreu uma ruptura do LCA (ligamento cruzado anterior) no joelho esquerdo, tranquilizando a equipe técnica da Inglaterra.

A jogadora agora corre contra o tempo para se recuperar e voltar a entrar em campo na Copa 2023.