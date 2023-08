SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Neymar tem um novo parceiro no PSG: o sul-coreano Kang-In Lee, ex-Valencia. Os dois se mostraram bastante entrosados durante a pré-temporada do clube francês, geralmente com o brasileiro brincando e tirando onda com o companheiro.

QUEM É KANG-IN LEE

Kang-In Lee é atacante, tem apenas 22 anos e foi contratado pelo PSG para esta temporada. Ele estava na Espanha desde 2011 e assinou com o clube francês até 2028.

O sul-coreano foi descoberto pelo Valencia aos seis anos de idade depois de chamar a atenção em um reality show da TV coreana chamado "Shoot Dori". Os olheiros viram futuro no futebol de Lee, que aceitou a proposta do clube espanhol. Além do Valencia, ele também defendeu o Mallorca.

O atacante foi o Bola de Ouro do Mundial Sub-20 de 2019, torneio em que a Coreia do Sul acabou derrotada pela Ucrânia na decisão.

Kang-In Lee foi contratado pelo PSG por 22 milhões de euros (R$ 118 milhões na cotação atual), além de bônus, segundo a imprensa francesa.

NEYLEE

A proximidade entre Neymar e Kang-In Lee não passou batida pelos internautas, que já deram até um apelido para a parceria: NeyLee.

A língua espanhola acabou sendo um dos elos entre Neymar e Kang-In Lee dentro do PSG. Antes disso, eles já haviam trocado camisas em jogo da Copa do Mundo do Qatar (veja abaixo).

A amizade entre os dois gerou até perguntas da imprensa francesa a Kang-In Lee sobre a relação próxima com Neymar. "Não é só comigo, ele está perto de todos os jogadores", disse.