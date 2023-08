SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Paris Saint-Germain quer jogadores do Real Madrid para se vingar de situação com Kylian Mbappé.

Há três jogadores no elenco da equipe espanhola que são de grande interesse para o PSG, segundo informações do jornal Marca. Indignados com a situação que se estende com Mbappé, os parisienses podem ir com tudo para tentar fechar as três contratações.

O primeiro deles é Rodrygo, que tem contrato válido até junho de 2025 e o Real Madrid pretende renová-lo nos próximos meses.

Tchouaméni é o grande desejo do PSG e eles pagariam uma quantia alta por ele. O último seria Nico Paz, uma das joias da base do Real, que vem treinando e jogando com o time titular durante a pré-temporada.

Além disso, o clube francês acredita que foi o Real Madrid quem inventou os rumores sobre a saída de Luis Enrique. Eles consideram as especulações "ridículas e completamente deslocadas".

'NOVELA' MBAPPÉ

Em junho deste ano, Mbappé comunicou ao PSG que não iria renovar o seu contrato ?o atual vai até junho de 2024.

Sendo assim, o jogador quer deixar o clube francês de graça no próximo ano, podendo assinar um pré-contrato com qualquer equipe a partir de janeiro.

A imprensa europeia afirmou recentemente que o PSG aceitou uma oferta de mais de R$ 1 bilhão do Al Hilal pelo jogador. Entretanto, Mbappé não aceitou abrir negociações com o clube saudita.

O Real Madrid é apontado pela imprensa europeia como provável destino do atacante. O clube espanhol, no entanto, evita se manifestar sobre o assunto.

O PSG está considerando apresentar uma queixa formal à Fifa, alegando que o Real chegou a um pré-acordo com Mbappé para assinar um contrato em junho de 2024 como agente livre.

O jogador está muito chateado com o clube francês. "O craque não tem intenção de dar nenhum 'presente' financeiro ao clube", escreveu o jornal L'Équipe.