RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, afirmou que o caso Pedro é "assunto já resolvido".

"Assunto já resolvido, totalmente resolvido. É passado. Já está integrado, treinando com a equipe. Vamos para frente que temos muitos desafios pela frente", disse Landim, em entrevista durante a inauguração do museu do clube, na Gávea.

Questionado sobre um possível interesse do Benfica, de Portugal, no atacante, Landim foi sucinto: "Se o Benfica está interessado, é simples. Basta pagar a multa e tirar o Pedro do Flamengo. Ele tem contrato que tem uma multa", completou.

Após a coletiva, houve um momento de maior tensão. Duas pessoas que faziam a cobertura e estavam com a camisa do Flamengo questionaram dizendo que a imprensa estava querendo "esticar a crise". Alguns jornalistas retrucaram, e um segurança foi conversar para acalmar a situação.