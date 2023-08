SANTOS, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Santos contratou cinco jogadores nesta janela para melhorar a qualidade do time de Paulo Turra, que passará por uma reavaliação interna.

Com apenas uma vitória em seis jogos, o técnico será reavaliado no Santos após a chegada de reforços. O Santos trouxe o zagueiro João Basso, o lateral-esquerdo Dodô, os volantes Jean Lucas e Nonato, além do centroavante Julio Furch.

A diretoria entende que as contratações devem melhorar o nível e desempenho em campo. Existe a expectativa por uma melhora significativa nos resultados.

Apesar do pouco tempo à frente do Santos, Turra ainda não convenceu em campo. A única vitória (4 a 3 contra o Goiás) foi suada após o time da baixada abrir 2 a 0.

O Santos ainda supervisiona o mercado e está atento em jogadores sem contrato. A diretoria entende que ainda há necessidade de um zagueiro, um meia e um ponta. O prazo de inscrição no Campeonato Brasileiro termina em 15 de setembro.

Perigosamente próxima da zona de rebaixamento (15° lugar), a equipe paulista recebe neste sábado (5) o sétimo colocado do Brasileiro, que deve poupar seus titulares para as oitavas de final da Libertadores.

ONDE Vila Belmiro, em Santos

QUANDO Sábado (5), às 16h

ONDE ASSISTIR Premiere