SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, entrou na campanha da torcida do Vasco para convencer Luciano Vietto a aceitar a proposta do clube.

O atacante é alvo do clube carioca e desejo da torcida para reforçar a equipe na sequência da temporada.

O Vasco já até chegou a enviar uma proposta para o jogador, que foi recusada.

Luciano Vietto justificou a negativa dizendo que a família prefere permanecer morando na Europa, sem intenção de vir ao Brasil.

A torcida do Vasco, então, criou uma campanha com a hastag #viettonovasco e encheu as redes sociais do jogador com 80 mil comentários.

A esposa do atacante, Paloma Hurtado, também teve suas redes 'invadidas' pelas mensagens dos torcedores vascaínos.

Foi então que o prefeito do Rio de Janeiro se juntou à torcida e também pediu que o jogador considerasse a transferência.