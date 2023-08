SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A Conmebol manteve a expulsão de Marcelo no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Com isso, o lateral do Fluminense é baixa para a partida de volta contra o Argentinos Juniors.

A entidade recusou hoje (4) o pedido do clube brasileiro para suspender o cartão vermelho. Marcelo, portanto, cumprirá suspensão automática por um jogo após o choque acidental que resultou na grave lesão de Luciano Sánchez.

Cabe recurso ao Flu. A equipe tem até sete dias para questionar a decisão proferida por Eduardo Gross Brown, presidente da Comissão Disciplinar da Conmebol.

A decisão não diz respeito ao possível gancho que Marcelo pode pegar por quanto tempo a entidade decidir. Ele foi enquadrado no artigo 14,1, inciso B, do Código Disciplinar da Conmebol e pode ser "suspenso por pelo menos um jogo ou por tempo determinado".