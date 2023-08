SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com 70% de posse de bola, a seleção espanhola avança para as quartas de final da Copa do Mundo feminina após golear a Suíça por 5 a 1 na madrugada desse sábado (5), no estádio Eden Park em Auckland, Nova Zelândia. O resultado justifica: foram 26 finalizações da vencedora contra apenas 2 do time adversário.

Na outra partida do dia, o Japão venceu a Noruega por 3 a 1 em jogo tranquilo. Agora, a equipe asiática enfrentará a vencedora do duelo entre Estados Unidos e Suécia.

A Espanha, que chegou ao Mundial como uma das favoritas, precisava se recuperar da goleada sofrida diante do Japão, por 4 a 0, na última rodada da fase de grupos. Com a melhor do mundo na equipe, Alexa Putellas, a pressão para vencer a Suíça era grande.

A equipe suíça, por outro lado, não vem se destacando por goleadas: passou pelo Grupo A com dois empates por 0 a 0 (Noruega e Nova Zelândia) fez gols na estreia, 2 a 0 contra Filipinas e, hoje, apenas um ponto contra a Espanha - no caso, um gol contra da zagueira Laia Codina.

Apesar da presença de Putellas no estádio, os gols foram marcados pelas meias campistas Jennifer Hermoso e Aitana Bonmatí, a atacante Alba Redondo e a zagueira Laia Codina.

Agora, a Espanha aguarda sua próxima adversária, que resultará do confronto entre Holanda e África do Sul na noite desse sábado, às 23h.

SUÍÇA

Thalmann; Aigbogun (Calligaris), Martiz, Stierli e Riesen (Marti); Waelti, Sow (Terchoun) e Reuteler (Mauron); Piubel (Humm), Crnogorcevic e Bachmann. Técnica: Inka Grings

ESPANHA

Coll; O. Hernández, Batlle, Paredes e Codina; Abelleira (Maria Pérez), Bonmatí (Guerrero) e Hermoso (Putellas); Redondo, E. González (Navarro) e Paralluelo (Del Castillo). Técnico: Jorge Vilda

Estádio: Eden Park, em Auckland (Nova Zelândia)

Público: 43.217 pessoas

Árbitra: Cheryl Foster (ING)

Assistentes: Michelle O'Neill (IRL) e Franca Overtoom (HOL)

Cartões amarelos: Stierli (SUÍ)

Gols: Bonmatí (ESP), aos 5' e aos 36' do primeiro tempo, Codina (ESP), gol contra aos 10' e gol a favor aos 45' do primeiro tempo, e Redondo (ESP), aos 17' do primeiro tempo; Hermoso (ESP), aos 25' do segundo tempo