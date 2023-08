SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A volta de Lucas Moura anima o ambiente e dá um gás, tanto dentro como fora de campo, para o São Paulo buscar a virada na Copa do Brasil e na Sul-Americana. O time tricolor perdeu os jogos de ida por um gol de diferença e decidirá a classificação no Morumbi.

O jogador foi apresentado nesta sexta-feira (4), cerca de 15h após a derrota para o San Lorenzo, mas o clima no CT da Barra Funda ficou longe de ser pesado. Sem vencer há quatro jogos, o elenco são-paulino retornava da viagem à Argentina quando o presidente do clube, Julio Casares, entrou sorridente com a Cria de Cotia para a coletiva.

Lucas concentrou os holofotes e afirmou que confia na reversão dos resultados ? entre outras tantas respostas que deu sobre o retorno e a incerteza do futuro. A apresentação, organizada com base no mote "Responde ao Coração", teve como tônica a ideia de "sonho realizado" de ambas as partes com o regresso do jogador.

Na Sul-Americana, o São Paulo só pode contar com o campeão do torneio em 2012 se avançar de fase. O atacante não vai participar da partida de volta contra o São Lorenzo, mas conseguirá ser inscrito para a sequência caso a equipe siga no torneio.

A situação na Copa do Brasil é diferente e pode surtir efeito imediato em busca da taça inédita. Junto de James Rodríguez, ele virou um trunfo do São Paulo para o segundo jogo contra o rival Corinthians, que por sua vez vendeu Róger Guedes.

Lucas disse que está preparado fisicamente e se colocou à disposição para reestrear já neste final de semana. Assim, ele pode ter dois jogos do Campeonato Brasileiro para adquirir ritmo de jogo ? contra Atlético-MG e Flamengo, nos dias 6 e 13 ? antes do clássico decisivo, no dia 16.

O novo camisa 7, que cumpriu a promessa feita há quase 11 anos, agora corre contra o tempo para tentar conquistar novamente uma taça pelo clube. Ele assinou contrato com o São Paulo até o final do ano e deixou o futuro em aberto, desconversando sobre qual será sua decisão em janeiro de 2024.

VINDA DE LUCAS 'TIRA O BRILHO DO CORINTHIANS'

A apresentação de Lucas não atraiu muitos torcedores para a entrada do CT do São Paulo. O evento foi transmitido pelo clube na internet, à tarde, e também não teve o apelo da chegada do jogador, que já estava treinando no clube desde cedo.

Empolgadas com o retorno, duas torcedoras compareceram na parte vermelha da Avenida Marquês de São Vicente com o intuito de ver o camisa 7 e outros jogadores. As duas mulheres são do Jardim Miriam, bairro da zona sul da cidade onde Lucas foi criado, e já chegaram a interagir com o atacante em um evento beneficente em sua primeira passagem pelo clube.

Uma delas disse que a volta de Lucas "tirou o brilho do Corinthians" e que o título da Copa do Brasil seria um "sonho". Tatiane Lelis contou que já comprou ingresso para o jogo de domingo, contra o Galo, confiante que presenciará a reestreia da Cria.