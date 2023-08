SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo terminará o primeiro turno do Brasileiro como líder independentemente do resultado dos próximos dois jogos, mas o que é necessário para que tenha a melhor campanha da história dos pontos corridos do Brasileiro?

O próximo confronto do time alvinegro é neste domingo (6), às 18h30 (de Brasília), contra o Cruzeiro, no Mineirão.

O time de Tiquinho Soares precisa fazer 47 pontos para igualar o Corinthians de 2017 com a marca de melhor campanha no primeiro turno.

Restando seis pontos em disputa, o Botafogo ?que tem 43 pontos? precisa vencer um jogo e empatar o outro.

Para superar o time paulista, precisará vencer as duas próximas partidas chegando a 49 pontos.

Atualmente, o time carioca tem 12 pontos de vantagem para os segundos colocados: Flamengo e Palmeiras, e não pode mais ser alcançado.

POSSÍVEIS PONTUAÇÕES DO BOTAFOGO

43 pontos - Se perder os últimos dois jogos

44 pontos - Se perder um jogo e empatar o outro

45 pontos - Se empatar os últimos dois jogos

46 pontos - Se perder um jogo e vencer o outro

47 pontos - Se empatar um jogo e vencer o outro

49 pontos - Se vencer os últimos dois jogos

CAMPEÕES DO PRIMEIRO TURNO DO BRASILEIRO

47 Pontos - Corinthians (2017) - oito de vantagem para o vice

43 Pontos - Atlético MG (2012) - um de vantagem para o Fluminense (2º), que foi campeão

43 Pontos - Cruzeiro (2014) - sete de vantagem para o vice

42 Pontos - Flamengo (2019) - três de vantagem para o vice

42 Pontos - Atlético Mineiro (2021) - quatro de vantagem para o vice

41 Pontos - Grêmio (2008) - oito de vantagem para o São Paulo (4º), que foi campeão

41 Pontos - São Paulo (2018) - oito de vantagem para o Palmeiras (6º) que foi campeão

40 Pontos - Cruzeiro (2013) - quatro de vantagem para o vice

40 Pontos - Corinthians (2015) - quatro de vantagem para o vice

39 Pontos - São Paulo (2007) - sete de vantagem para o vice

39 Pontos - Palmeiras (2022) - quatro de vantagem para o vice

38 Pontos - São Paulo (2006) - quatro de vantagem para o vice

38 Pontos - Fluminense (2010) - um de vantagem para o vice

37 Pontos - Internacional (2009) - 10 de vantagem para o Flamengo (10º) que foi campeão

37 Pontos - Corinthians (2011) - 1 de vantagem para o vice

37 Pontos - São Paulo (2020) - 2 de vantagem para o Flamengo (3º) que foi campeão

36 Pontos - Palmeiras (2016) - 1 de vantagem para o vice