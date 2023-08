MELBOURNE, AUSTRÁLIA (UOL/FOLHAPRESS) - O torcedor que escolheu ir até a Austrália e a Nova Zelândia curtir a Copa do Mundo precisou desembolsar um bom dinheiro. Seja na hora das passagens, nos ingressos ou nas comidas e bebidas dentro e fora dos estádios.

INGRESSOS

A Fifa teve como proposta tornar a competição acessível e, portanto, colocou "preços familiares" a partir de 20 dólares australianos/neozelandeses (entre R$ 60 e 65) para adultos e 10 dólares australianos/neozelandeses (entre R$ 30 e 33) para crianças em alguns jogos.

Crianças pagam metade do valor em todas as partidas.

No jogo de abertura, os valores eram 80 dólares (R$ 258) na categoria um, 50 dólares (R$ 161) na dois e 30 dólares (R$ 97) na três para adultos.

Na fase de grupos esses valores passaram para 40 dólares (R$ 129) na categoria 1 em jogos sem Austrália ou Nova Zelândia e 60 dólares (R$ 194) em partidas desses times. Nas categorias dois e três eram 30 (R$ 97) e 20 (R$ 64) dólares, respectivamente, em confrontos sem os times da casa e 40 (R$ 129) e 20 (R$ 64) dólares em jogos com.

Nas oitavas, o lugar mais caro custa 60 dólares (R$ 194), na categoria dois o valor é de 40 dólares (R$ 129), enquanto na três é 30 (R$ 97).

Nas quartas de final, o valor começa a ficar mais salgado, com entradas de 80 dólares (R$ 258) na categoria um, 50 dólares (R$ 161) na dois e 30 dólares (R$ 97) na três.

Na semifinal o ingresso custa 100 dólares (R$ 323) no lugar mais próximo, além de 70 dólares (R$ 226) na categoria dois e 30 (R$ 97) na três.

O terceiro lugar é um pouco mais acessível, com ingressos de 40 dólares (R$ 129) na categoria 1. Nas categorias dois e três são 30 (R$ 97) e 20 (R$ 64) dólares.

A grande final em Sydney será 120 dólares na inteira (R$ 387) na categoria um, 80 dólares (R$ 258) na dois e 40 (R$ 129) na três.

FAN FEST

As fan fests oficiais da Fifa também são uma boa opção para quem quer assistir aos jogos e viver o clima da Copa do Mundo. Várias pessoas passaram pelos locais ao longo da competição e puderam provar diversas opções de comidas e bebidas, além de fazer outras ativações gratuitas.

Em Brisbane havia opções de churrasco, hambúrgueres e também culinária italiana. As bebidas ficavam na faixa dos 5 e 5,50 dólares (R$ 16 e 17,7).

No menu italiano os valores iam de 3 (R$ 9,69) dólares por molhos extras, além de 10 (R$ 32,3) pela batata frita com parmesão, 17 (R$ 55) pela porção de quatro arancinos, um pastel de arroz frito, e 23 (R$ 74) por seis deles. Por fim, havia um prato de nhoque por 22 dólares (R$ 71) e uma batata com bolonhesa por 20 (R$ 64).

A barraca de hambúrgueres tinha opção de cheesebúrguer normal, um de frango e nachos, variaram entre 20 (R$ 64) e 25 dólares (R$ 80) e também era possível comprar batatas separadas por 10 (R$ 32,3).

No churrasco havia opção vegetariana de rolinhos por 2,80 dólares (R$ 9) a unidade e porções de 7,50 (R$ 24) com três e 13 dólares (R$ 42) com cinco. As outras alternativas variavam entre espetinhos de frango, paella e outras refeições que incluíam arroz. Os valores iam de 9 dólares (R$ 29) por uma salada até 20 (R$ 64).

ESTÁDIO

Dentro dos estádios as opções são mais padronizadas. Entre as comidas, há opções saudáveis como sanduíches por 8,50 dólares (R$ 27,4), e um wrap sírio por 11 (R$ 35,5). O sushi custa 10 (R$ 32,3), a salada grega 11,95 (R$ 38,6) e um copo com frutas sai a 7,95 dólares (R$ 25,7). Se quiser uma sobremesa, o donut sai a 5,15 (R$ 16,6).

Além disso, você pode comer peixe e batata frita por 14,80 dólares (R$ 47,8), uma cesta de frutos do mar por 17,50 (R$ 56,5) e uma lula por 14,85 (R$ 48). As opções mais baratas são uma torta de carne por 5,95 (R$ 19,2), um rolinho de salsicha por 5,50 (R$ 17,7) ou um de espinafre por 6,40 (R$ 20,6). Por fim, uma torta sem glúten por 5,95 (R$ 19,2) ou uma batata por 7 (R$ 22,6).

Nas bebidas, o vinho tinto, branco ou rosé custa 12,50 dólares (R$ 40,4). As outras opções eram cerveja com e sem álcool por 11 ou 9 dólares (R$ 35,5 e R$ 29 respectivamente) e margarita ou uísque por 13,80 (R$ 44,6). A água era 5,50 (R$ 17,7).