SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Crystal Palace anunciou a contratação do atacante Matheus França, ex-Flamengo, neste sábado (05).

Matheus assinou contrato com o time inglês válido por cinco anos. A venda foi concluída no fim de semana passado.

O vídeo de apresentação do jogador contou com bateria de escola de samba e um cenário personalizado com a bandeira do Brasil.

A negociação teve o valor fixo 20 milhões de euros (R$ 104 milhões). O bônus é de mais 5 milhões (R$ 26 milhões) por metas a serem cumpridas.

Caso o jogador venha a ser Bola de Ouro, o Flamengo pode receber mais 5 milhões de euros, além de 20% da mais valia em uma futura venda.