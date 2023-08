SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESSS) - O zagueiro Murillo, do Corinthians, se impressionou com a repercussão do interesse do Napoli em sua contratação.

Murillo virou capa de jornal na Itália depois de se tornar alvo do time italiano para reforçar a equipe na sequência da temporada.

O 'Corriere dello Sport', um dos jornais mais tradicionais do país, publicou o interesse do Napoli no jogador na primeira página.

Murillo disse ter ficado impressionado com o quão longe seu nome chegou. A declaração foi dada em entrevista ao 'ge'.

"Minha mãe que é fissurada nisso e tudo mais, assiste tudo sobre o Corinthians me mandou (a notícia do interesse no jornal italiano) aí eu olhei assim e eu falei: 'caraca, cheguei tão longe assim? Meu nome tá chegando tão longe assim?'", disse Murillo.

O zagueiro recentemente completou três meses atuando pelo profissional do Corinthians. Sua estreia foi contra o Remo, na classificação para a Copa do Brasil.