MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro colombiano Yerry Mina foi anunciado oficialmente neste sábado (5) pelo Fiorentina, da Itália.

A equipe italiana conseguiu superar a concorrência de alguns clubes do Brasil e da Arábia Saudita, pois o defensor queria continuar no futebol europeu. Os valores envolvidos não foram revelados.

Mina chega para substituir o zagueiro Igor Julio. O brasileiro foi vendido ao Brighton por 17 milhões de euros (R$ 91,5 milhões).

Mina está livre no mercado de transferências após sua saída do Everton na última temporada. Com passagens por Palmeiras e Barcelona, Mina estava desde 2018 na equipe inglesa.

O Palmeiras vendeu Mina para o Barça em janeiro de 2018 por cerca de 12 milhões de euros (R$ 47 milhões, na cotação da época).

O ANÚNCIO

"A Fiorentina anuncia a contratação de Yerry Fernando Mina González. Mina, nascido em Guachené (Colômbia) em 23 de setembro de 1994, já vestiu as camisas do Barcelona e do Everton na Europa, clube pelo qual disputou 86 jogos na Premier League, marcando 7 gols. O novo jogador roxo também já vestiu a camisa da seleção colombiana 40 vezes ", publicou a equipe no Twitter.

Em sua temporada mais recente, o jogador disputou apenas 8 partidas nas quais marcou 2 gols, enquanto esteve ausente em 33 partidas , muitas delas por lesão.