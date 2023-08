- Portuguesa goleia Operário para se garantir nas oitavas da Série D

A Portuguesa goleou o Operário de Várzea Grande por 4 a 0, na tarde deste sábado (5) no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, para garantir a classificação para as oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida foi transmitida, ao vivo, pela

O time do Rio de Janeiro entrou em campo precisando reverter a vantagem do adversário, que havia vencido por 1 a 0 na ida. Com isso, os mandantes partiram em busca do resultado e dominaram a partida desde o início. Antes mesmo do intervalo da partida, a Lusa já tinha o placar favorável. O meio-campista João Paulo aproveitou um rebote, bateu firme da entrada da área e contou com um desvio da zaga para abrir o placar aos 15 minutos.

Nove minutos depois o meia Anderson Rosa mostrou oportunismo e concluiu jogada na frente do goleiro adversário alcançar o segundo. Esse placar já era suficiente para colocar os cariocas nas oitavas de final da competição. Mas, logo aos 5 minutos da etapa final, o atacante Dodô fez o terceiro. Ele bateu forte da entrada da área e, depois de a bola desviar em dois adversários, o goleiro Bruno não evitou o gol.

Para definir o placar, Romarinho, que tinha acabado de entrar no gramado, completou de fora da área uma boa troca de passes da Portuguesa para fechar o placar em 4 a 0 aos 31 minutos.

Na próxima fase a Portuguesa pega o vencedor do confronto entre Patrocinense e Brasil de Pelotas. No primeiro jogo, no Rio Grande do Sul, o resultado foi um empate de 0 a 0. A partida de volta será disputada no próximo domingo (6), a partir das 11h (horário de Brasília) em Minas Gerais.

campeonato brasileiro | Esportes | futebol | Operário | Portuguesa | série D | TV Brasil