SANTO ANDRÉ, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Goiás venceu o Fortaleza, por 1 a 0, na noite deste sábado (5), em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro disputada no Estádio Hailé Pinheiro.

O único gol da partida foi marcado por Tobias Figueiredo [contra] no começo do segundo tempo.

Com o resultado, o Goiás chegou aos 19 pontos e assumiu a 15ª colocação na tabela, deixando o Santos na beira da zona do rebaixamento. O Fortaleza, por sua vez, segue com 23 e aparece no 12° lugar.

O resultado fez com que o Fortaleza amargasse a quarta derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro, podendo perder posições. Já o Goiás acumulou quatro partidas sem perder e seguirá fora da zona de rebaixamento.

O Goiás volta a campo na próxima quarta-feira (9), quando recebe o Estudiantes, às 19h (de Brasília), pela volta das oitavas de final da Sul-Americana. Pela mesma competição e no mesmo horário, mas na terça-feira (8), o Fortaleza recebe o Libertad.

Como foi o jogo

O primeiro tempo do jogo foi ruim para as duas equipes, com poucas emoções e muitas bolas disputadas no meio de campo.

Aos 8 minutos do segundo tempo, Hugo tocou de cabeça para Morelli, que tentou um chute. Tobias Figueiredo cortou mal e mandou a bola contra o próprio patrimônio, garantindo o único gol da partida.

O Goiás teve outras oportunidades de ampliar o placar, com pancadas de Hugo e Allano, mas não que não entraram. Aos 23 minutos, Allano chegou a marcar o segundo gol do Esmeraldino, mas o VAR flagrou uma posição de impedimento no lance.

O time da casa ainda teve outro gol anulado, após contra-ataque puxado por Higor Meritão e finalização de João Magno. O VAR entendeu que houve uma falta em cima de Marinho na origem do lance.

Mesmo em vantagem e levando pressão do adversário, o Goiás acertou a trave nos acréscimos, em nova jogada de Allano, que foi um dos destaques da partida.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 1 X 0 FORTALEZA

Local: Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), em Goiânia (GO)

Data: 05 de agosto de 2023, sábado

Horário: às 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel (RS) e Maira Mastella Moreira (RS)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Cartões amarelos: Caio Alexandre, Lucero e Dudu (Fortaleza); Edu (Goiás)

Cartão vermelho: nenhum

GOL: Tobias Figueiredo (contra), aos 7 minutos do segundo tempo.

GOIÁS

Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Sidimar (Edu) e Hugo; Willian Oliveira, Morelli e Guilherme Marques (Higor Meritão); Anderson Oliveira, Vinicius (João Magno) e Matheus Babi (Allano). Técnico: Armando Evangelista

FORTALEZA

João Ricardo; Brítez, Tobias Figueiredo (Dudu), Titi e Escobar; Caio Alexandre (Lucas Crispim), Pedro Augusto, Pochettino (Thiago Galhardo) e Yago Pikachu (Machuca); Marinho e Silvio Romero (Lucero). Técnico: Juan Pablo Vojvoda