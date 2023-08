SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As jogadoras da seleção feminina da Inglaterra possuem uma infraestrutura bastante confortável para buscar o inédito título mundial nesta Copa do Mundo. E motivadas por isso que elas entram em campo para enfrentar a Nigéria nesta segunda-feira (7), às 4h30 (horário de Brasília), por uma vaga nas quartas de final.

A Inglaterra está hospedada em uma base de treinamento na cidade de Terrigal (83 km de Sydney), na Austrália.

O hotel possui instalações personalizadas, como área de jogos, sala de estar onde o famoso chá inglês é servido, academia e muito mais. O ambiente é personalizado com as cores e bandeira da seleção e quadros das 23 convocadas quando crianças.

As atletas têm acesso a diversas atividades de entretenimento, como jogos de fliperama e videogames, tênis de mesa, TV e livros.

É a primeira vez que a FA (Associação de Futebol da Inglaterra) oferece uma infraestrutura de alto nível para a seleção na Copa, segundo declarações da própria diretora da entidade.

"Nunca tivemos nada parecido. A gente fazia o melhor com os recursos que tínhamos na época. Pelo que me lembro da Copa de 2015, é significativo ver que melhorou bastante. O futebol feminino está crescendo e este torneio é a prova disso. O investimento da FA tem sido incrível", disse Kay Cossington, diretora da FA.

As Leoas relatam que, graças à estrutura, o bem-estar melhorou fora e até mesmo dentro de campo, no futebol apresentado. Elas dizem que valeu o investimento da FA.

Na sala de jogos, os mais novos brincam um pouco mais do que os mais velhos. Mas é um ambiente descontraído. A equipe torna tudo muito bacana. Na verdade, estou amando colorir e montar quebra-cabeças.Greenwood, lateral-esquerda da seleção

Situação bem diferente viveu a seleção da Espanha na última semana, que deixou um hotel no interior da Nova Zelândia por falta de opções de entretenimento. As jogadoras relataram tédio e migraram para uma base na capital do país-sede.