- Henrique Avancini fatura bicampeonato mundial de Mountain Bike

Henrique Avancini conquistou, na manhã deste domingo (6), o título do Campeonato Mundial de Mountain Bike, na categoria Maratona, disputado em Glasgow (Escócia).

O brasileiro alcançou este feito após finalizar a prova em 4h14min42s. O tcheco Martin Stosek foi o segundo colocado, ficando 28 segundos atrás do atleta do Brasil. Lukas Baum, da Alemanha, fechou o pódio.

Avancini já tinha o título dessa mesma prova, que não faz parte do programa dos Jogos Olímpicos. A conquista foi alcançada na edição de 2018 do Mundial, disputada em Val di Sole (Itália). Em 2021, o atleta da equipe Caloi/Henrique Avancini Racing conquistou a prata na categoria Short Track (XCC), também em território italiano.

That meant everything to Avancini, crossing the line first in Glentress to take the 2023 UCI Men Elite MTB Marathon World Championship title ????????#GlasgowScotland2023 | @UCI_cycling pic.twitter.com/fLrSnmmae2