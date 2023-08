MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O Arsenal conquistou neste domingo (6) o título da Supercopa da Inglaterra 2023 ao bater nos pênaltis o Manchester City após arrancar um empate por 1 a 1 nos acréscimos do segundo tempo, no estádio Wembley.

O QUE ACONTECEU

O jogo foi decidido nos pênaltis. Pelo Arsenal, Ödegaard, Trossard, Saka e Fábio Vieira marcaram. No Manchester City, Bernardo Silva fez e De Bruyne e Rodri perderam.

Palmer aos 31' e Trossard aos 55' do segundo tempo marcaram no tempo regulamentar.

O Arsenal conquistou seu 17º título do torneio, atrás apenas do United. O atual campeão da Premier League e também da Copa da Inglaterra permanece com 6.

Chamou atenção a quantidade de amarelos. A arbitragem teve trabalho e distribuiu quatro cartões só no primeiro tempo, sobrando até para Mikel Arteta.

As equipes voltam a campo pela Premier League. O City volta a campo na próxima sexta (11) contra o Burnley, já no dia seguinte o Arsenal encara o Nottingham Forest.

COMO FOI O JOGO

Mesmo com o City dominando a posse de bola na primeira etapa, as equipes iniciaram alternando as tentativas de gols, sempre com contra-ataques rápidos, mas sem grandes chances.

O Arsenal começou a gostar do jogo só após os 20 minutos, quando passou a sobrepor as finalizações do rival. A equipe de Pep Guardiola, no entanto, perdeu domínio da posse de bola, passou a rodar no meio-campo e não conseguiu mais encontrar espaços.

Mesmo iniciando sem posse de bola, o Arsenal se mostrou mais perigoso com chances criadas principalmente pela direita, com Ben White fazendo dupla com Saka e atacando sempre pelas costas de Akanji.

Timber e Trossard entraram e deram mais opções pela lateral esquerda para apostar em invertidas de bola, mas a tática não deu certo a curto prazo e o jogo ficou travado no meio-campo.

Guardiola coloca Palmer no segundo tempo no lugar de Halland para trabalhar com Rodri e Foden dando mais ofensividade ao meio-campo. A mudança resultou no gol do título.

Arsenal sentiu o gol sofrido aos 31' do segundo tempo e a partir dai só deu City, mas bastou uma chance para a equipe voltar ao jogo.

KOVACIC EM CAMPO

A partida marcou a estreia de Mateo Kovacic em jogo oficial pelo Manchester City. O croata ex-Chelsea é o único reforço contratado pelo time de Pep Guardiola.