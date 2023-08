MELBOURNE, AUSTRÁLIA (UOL/FOLHAPRESS) - A atacante Fridolina Rolfö falou sobre a sensação de vencer os Estados Unidos nas oitavas de final da Copa do Mundo. Para a jogadora da Suécia, a vitória tem sentimento de vingança após a derrota na final das Olimpíadas em 2021 também em disputa de pênaltis.

A Suécia bateu os EUA depois do empate por 0 a 0 no tempo normal e na prorrogação.

Rolfö relembrou a derrota para o Canadá em Tóquio nas penalidades, que deixou as suecas com a medalha de prata. Ela resumiu com um sentimento de "vingança".

Na zona mista do Rectangular Stadium, em Melbourne, ela destacou a força mental do time e relembrou o resultado negativo em 2021.

Rolfö também exaltou Zecira Musovic, a goleira que foi fundamental para parar o time americano. "Nossa goleira foi incrível, então estamos muito agradecidas por ter ela no nosso time", contou.

"Lutamos por 120 minutos e também tivemos uma disputa de pênalti. Nós perdemos a final dos Jogos Olímpicos há dois anos desta forma, então sentimos uma vingança hoje. E, sim, foi um time forte que jogamos contra, então estamos muito felizes", disse.

A atacante falou sobre a força defensiva sueca, mas pediu mais atenção nas próximas partidas. "Precisamos aprender com o jogo, porque não foi perfeito. Mas mostramos uma mentalidade forte e isso é o mais importante hoje".

"Trabalhar duro, eu acho que isso é uma das coisas que temos que trazer. Mesmo que você não tenha a goleira ou esteja criando as chances de ganhar um jogo de futebol, é tudo sobre estar lá quando as situações mais importantes estão vindo. Então nesse caso, nos pênaltis estávamos prontas quando as chances vieram. A mentalidade também é algo que temos que trazer", completou.