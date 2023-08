SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cruzeiro e Botafogo empataram por 0 a 0 em jogo morno no Mineirão neste domingo (6). A Raposa teve mais a bola e criou as melhores chances, mas não conseguiu abrir o placar. O líder criou pouco e teve um susto no final do primeiro tempo: artilheiro do Brasileirão, Tiquinho Soares deixou o campo após uma entorse no joelho.

O empate amplia a sequência invicta do Botafogo para quatorze jogos, isolado na liderança com 44 pontos, 12 à frente do vice Flamengo, que ainda joga na rodada. O próximo compromisso do Fogão é contra o Guaraní-PAR pela Sul-Americana, na quarta-feira (9).

Já o Cruzeiro chega à 12ª colocação com 23 pontos e amarga o quarto jogo seguido sem vitória no campeonato. O Cruzeiro visita o Palmeiras na segunda-feira da semana que vem (14), pelo Brasileirão.

Como foi o jogo

Os primeiros minutos foram de mais posse cruzeirense e um Botafogo armado para o contra ataque fora de casa. Apesar de ter a bola, o Cruzeiro pouco assustou Lucas Perri no começo.

A primeira finalização do jogo foi apenas com 27 minutos. Matheus Jussa arriscou de fora e mandou por cima do gol.

O Cruzeiro dominou o primeiro tempo, ficando mais com a bola e sem permitir nenhuma chegada de perigo do líder Botafogo, que não finalizou na primeira etapa.

Tiquinho Soares saiu de maca no final do primeiro tempo, sentindo o joelho após lance com Neris. Preocupação para a torcida do Botafogo, que viu o artilheiro do campeonato deixar o jogo carregado.

O segundo tempo continuou sem grandes emoções, com o Cruzeiro dominando as ações sem finalizar com perigo, mas conseguindo neutralizar as tentativas de contra ataque do Botafogo.

O time da casa pressionou no final e só não abriu o placar graças a duas defesas incríveis de Lucas Perri, em chances seguidas de Rafael Elias, que garantiram o empate no Mineirão.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 0x0 BOTAFOGO

18ª Rodada do Brasileirão

Data e horário: domingo, 6 de agosto de 2023, às 18h30 (de Brasília)

Motivo: 18ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Mineirão, Belo Horizonte, Minas Gerais

Árbitro: Árbitro Raphael Claus

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Daniel Paulo Ziolli

VAR: Rafael Traci

Cartões amarelos: Luciano Castán (CRU); Tiquinho Soares, Marçal (BOT)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: não houve

CRUZEIRO

Anderson; William (Palacios), Neris, Matheus Jussa, Luciano Castán; Marlon, Lucas Silva, Machado (Mateus Vital), Matheus Pereira (Nikão); Arthur Gomes (Paulo Vitor), Gilberto (Rafael Elias).

BOTAFOGO

Lucas Perri; Di Placido, Adryelson, Víctor Cuesta, Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê (Janderson), Eduardo; Júnior Santos (Matías Segovia), Tiquinho Soares (Lucas Fernandes), Victor Sá (Carlos Alberto)