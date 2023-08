SANTO ANDRÉ, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Red Bull Bragantino foi até o Couto Pereira e bateu o Coritiba neste domingo (6), por 1 a 0, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol da partida foi marcado por Sorriso, aos 18 minutos do primeiro tempo.

Com a vitória, o Red Bull Bragantino subiu para a quinta posição na tabela, com 31 pontos conquistados, mesmo número de Palmeiras e Fluminense, que aparecem acima. O Coritiba segue na zona de rebaixamento, ocupando a 18ª posição com apenas 14 pontos.

O próximo jogo do Red Bull Bragantino será pela Sul-Americana, contra o América-MG, em São Paulo, na quinta-feira (10), às 21h (de Brasília). O Coritiba volta a campo contra o Corinthians, fora de casa, no próximo domingo (13), às 16h, pelo Brasileirão.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi truncado no Couto Pereira e com poucas chances de lado a lado. Em uma das poucas oportunidades, Sorriso aproveitou cruzamento e completou a bola para a rede.

Após um primeiro tempo sem muitas chances, o Coritiba dominou as ações do jogo na segunda etapa, mas não conseguiu assustar o goleiro Cleiton.

O atacante Marcelino Moreno chegou a balançar as redes, mas o lance foi anulado por impedimento de Bruno Gomes, que deu a assistência.

No fim da partida, houve confusão entre os jogadores e a arbitragem, com o árbitro Yuri Elino da Cruz sendo escoltado para deixar o campo sob vaias da torcida coritibana. A torcida também reclamou da não marcação de um pênalti no último lance da partida.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 0 x 1 BRAGANTINO

Campeonato Brasileiro - 18ª rodada

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Data e horário: 6 de agosto de 2023, às 18h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (SC) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Cartões amarelos: Andrey, Bruno Gomes, Jamerson (CTB); Andrés Hurtado, Cipriano, Juninho Capixaba, Luan Cândido e Vitinho (BRA)

Cartões vermelhos: Thiago Kosloski (CTB)

Gols: Sorriso, aos 18 minutos do segundo tempo.

CORITIBA

Gabriel; Natanael (Diogo Batista, no intervalo), Kuscevic, Henrique e Jamerson; Andrey (Mauricio Garcez, aos 38'/1°T), Bruno Gomes (Edu, aos 27'/2°T) e Matheus Bianqui (Sebastián Gómez, aos 13'/2°T); Marcelino Moreno, Diogo Oliveira e Kaio César (Fransérgio, aos 13'/2°T). Técnico: Thiago Kosloski.

BRAGANTINO

Cleiton; Andrés Hurtado (Aderllan, no intervalo), Luan Patrick, Cipriano (Guilherme, aos 30'/2°T) e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes (Yani Quintero, aos 6'/2°T), Lucas Evangelista e Luan Cândido; Sorriso, Eduardo Sasha (Gustavinho, aos 21'/2°T) e Vitinho (Thiago Borbas, aos 21'/2°T). Técnico: Pedro Caixinha.