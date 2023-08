RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - As demissões em Santos e América-MG fizeram com que o Brasileiro 2023 atingisse a marca de 14 trocas de técnico durante a competição. Esse número não considera períodos de transição com interinos.

O Santos demitiu Paulo Turra e anunciou Diego Aguirre depois do empate por 1 a 1 com o Athletico-PR. O clube paulista entrou na zona de rebaixamento na rodada.

O América-MG mandou Vagner Mancini embora depois de perder por 3 a 1 para o Bahia, fora de casa. O Coelho voltou a ser lanterna do Brasileiro.

As trocas de treinadores com demissões durante o curso do Brasileiro abrangem 11 dos 20 clubes da Série A.

Corinthians, Santos e Coritiba são os líderes em trocas de técnico até o momento: já tiveram três treinadores efetivados.

*

AS TROCAS DE TÉCNICO NO BRASILEIRO 2023

CORINTHIANS

1 - Fernando Lázaro - Cuca2 - Cuca - Vanderlei Luxemburgo

SANTOS

3 - Odair Hellmann - Paulo Turra4 - Paulo Turra - Diego Aguirre

SÃO PAULO

5 - Rogério Ceni - Dorival Júnior

INTERNACIONAL

6 - Mano Menezes - Eduardo Coudet

BOTAFOGO

7 - Luís Castro - Bruno Lage

VASCO

8 - Maurício Barbieri - Ramón Díaz

ATHLETICO

9 - Paulo Turra - Wesley Carvalho

CORITIBA

10 - António Oliveira - Antônio Carlos Zago11 - Antônio Carlos Zago - Thiago Kosloski

ATLÉTICO-MG

12 - Eduardo Coudet - Luiz Felipe Scolari

AMÉRICA-MG

13 - Vagner Mancini -

CUIABÁ

14 - Ivo Vieira - António Oliveira