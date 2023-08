SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Diante de um público de mais de 75 mil pessoas, a Austrália manteve vivo nesta segunda-feira (7) o sonho de buscar o inédito título da Copa do Mundo feminina. Anfitriãs desta edição ao lado da Nova Zelândia, as australianas venceram a Dinamarca, por 2 a 0, e avançaram para as quartas de final.

Caitlin Foord, aos 29 minutos do primeiro tempo, após um bonito contra-ataque, e Hayley Raso, aos 25 da etapa final, fizeram os gols que garantiram a festa da maior parte dos 75.784 torcedores que estiveram no Accor Stadium, em Sydney, na Austrália.

As anfitriãs avançaram da fase de grupos pela quinta vez consecutiva neste Mundial, mas esta é apenas a segunda vez que elas conseguiram ganhar o primeiro mata-mata. Até então, isso só havia acontecido em 2015, quando a seleção da Oceania eliminou o Brasil na edição disputada no Canadá.

Para a sequência da competição, as donas da casa ainda tiveram uma boa notícia. Recuperada de lesão na panturrilha, a atacante Sam Kerr voltou aos gramados depois de passar os três duelos da primeira fase no banco de reserva.

Capitã da equipe, ele recebeu a braçadeira assim que entrou no lugar de Raso, aos 33 do segundo tempo, e teve uma boa chance de ampliar o placar, mas pecou na pontaria.

Agora, a Austrália vai esperar o vencedor do confronto entre França e Marrocos, nesta terça-feira (8).

AUSTRÁLIA

Arnold; Carpenter, Hunt, Kennedy e Catley; Gorry, Cooney-Croos, Raso (Sam Kerr) e Foord (Yallop); Van Egmond (Vine) e Fowler (Polkinghorne). Técnico: Tony Gustavsson

DINAMARCA

Christensen; Sevecke (Brunn), Pedersen, Boye e Veje; Holmgaard (Nielsen) e Thomsen; Kuhl (Hasbo), Harder e Madsen (Gejl); Vangsgaard (Snerle). Técnico: Lars Sondergaard

Estádio: Accor Stadium, em Sydney (Austrália)

Público: 75.784

Arbitragem: Rebecca Welch (Inglaterra)

Assistentes: Natalie Aspinall (Inglaterra) e Anita Vad (Hungria)

Cartões amarelos: Thomsen (DIN)

Gols: Foord (AUS), aos 28 minutos do primeiro tempo; Raso (AUS), aos 24 minutos do segundo tempo