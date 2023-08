SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção da Inglaterra divulgou recentemente um vídeo em que suas jogadoras utilizam câmaras de crioterapia para se recuperarem dos jogos da Copa do Mundo feminina.

Entenda como funciona o processo, bastante comum no futebol, que também é utilizado por Cristiano Ronaldo, Haaland, Thiago Silva, entre outros.

O QUE ACONTECEU

No vídeo em questão, a meia da Inglaterra, Ella Toone, declarou estar sentindo muito frio durante a sessão de crioterapia. Outras companheiras estiveram com a jogadora no processo.

Como funciona? A crioterapia é um tipo de tratamento terapêutico que consiste em expor o corpo inteiro ou regiões específicas a temperaturas extremamente frias.

As baixas temperaturas em contato com o corpo causam a constrição dos vasos sanguíneos, o que ajuda a reduzir o inchaço e a inflamação nos músculos e articulações.

A câmara abrange temperaturas que variam entre -110°C a -150°C.

Segundo os defensores da técnica, isso pode ajudar os jogadores a se sentirem mais energizados, fator importante para o desempenho em campo.

É necessário que se use protetores de ouvido, máscaras, meias e luvas para realizar a sessão. Os usuários não devem passar mais de cinco minutos na câmara, diz alguns informes científicos.

Uma alternativa para as cápsulas de crioterapia é o uso de banheiras de gelo. É comum que atletas tomem banhos gelados após as partidas para reduzir inflamações, dores musculares e fadiga.