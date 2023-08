Diante de quase 76 mil pessoas, a Austrália venceu a Dinamarca por 2 a 0 e se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo feminina. Foord e Raso marcaram para as donas da casa no lotado Accor Stadium, que ainda viu Sam Kerr ir a campo pela primeira vez neste Mundial.

Sam Kerr finalmente estreou na Copa da Austrália. A principal jogadora da seleção anfitriã foi a campo aos 33 minutos do segundo tempo, mas teve desempenho discreto.

A partida contou com 75.784 pessoas, igualando o melhor público desta edição do Mundial. A estreia da seleção australiana, contra a Irlanda, teve exatamente o mesmo público.

Esta é a quarta vez que a Austrália chega às quartas em uma Copa feminina. A seleção, porém, nunca passou desta fase do Mundial.

Classificada, a Austrália aguarda o jogo entre França e Marrocos para conhecer o adversário das quartas de final. As Matildas voltam a campo no sábado (12), às 4h (de Brasília)

Como foi o jogo

Torcida empurrou a Austrália, e a Dinamarca parou em Arnold. Diante de seus torcedores, as australianas começaram o jogo com mais posse de bola, mas incomodando pouco a defesa adversária. Por outro lado, as dinamarquesas fizeram um início de primeiro tempo seguro, com espaço para chegar ao campo adversário e testar a goleira Arnold.

Contra-golpe de manual, e gol da Austrália. Apesar da superioridade da Dinamarca, quem saiu na frente foram as donas da casa que, no primeiro chute na direção do gol, fizeram explodir o Accor Stadium.

Dinamarca foi para cima, e parou no paredão amarelo. Atrás no marcador, as dinamarquesas ficaram mais com a bola, trocando passes com liberdade - até a intermediária - e com dificuldades para passar por uma compacta Austrália e finalizar contra a meta de Arnold.

Austrália administrou a pressão dinamarquesa, ampliou e finalmente viu a estreia de Sam Kerr. Com a vantagem, as Matildas conseguiram segurar os ataques da Dinamarca e encontraram espaços, especialmente pela esquerda, para criar e ampliar o marcador. Além disso, aos 33 minutos do segundo tempo, a estrela Sam Kerr entrou em campo pela primeira vez neste Mundial.

Gols e lances importantes

Pegou Arnold. Aos 16 minutos do primeiro tempo, Harder recebeu de Holmgaard no contra-ataque, balançou para cima de Hunt e chutou colocado para defesa de Arnold.

Gol da Austrália. Aos 28 minutos do primeiro tempo, Fowler limpou ainda no seu campo e lançou para Foord, que recebeu em velocidade, invadiu a área e finalizou entre as pernas de Christensen.

Pegou Christensen. Aos 19 minutos do segundo tempo, Foord recebeu de Gorry pelo lado esquerdo, levou para o fundo e cruzou. Van Egmond desviou de letra, mas pegou fraco, e Christensen defendeu.

Mais um das Matildas. Aos 24 minutos do segundo tempo, Fowler recebeu de Cooney-Cross na entrada da área, limpou e chutou cruzado. Van Egmond dominou de costas para o gol e ajeitou para Raso deixar o dela.

FICHA TÉCNICA

Austrália 2 x 0 Dinamarca

Competição: oitavas de final da Copa do Mundo feminina

Data e horário: 7 de agosto de 2023, às 7h30 (de Brasília)

Local: Accor Stadium, em Sydney, na Austrália

Arbitragem: Rebecca Welch

Assistentes: Natalie Aspinall e Anita Vad

Cartões amarelos: Thomsen (Dinamarca)

Gols: Foord (Austrália), aos 28 minutos do primeiro tempo; Raso (Austrália), aos 24 minutos do segundo tempo

Público: 75.784

AUSTRÁLIA: Arnold; Carpenter, Hunt, Kennedy e Catley; Gorry, Cooney-Croos, Raso (Sam Kerr) e Foord (Yallop); Van Egmond (Vine) e Fowler (Polkinghorne). Técnico: Tony Gustavsson

DINAMARCA: Christensen; Sevecke (Brunn), Pedersen, Boye e Veje; Holmgaard (Nielsen) e Thomsen; Kuhl (Hasbo), Harder e Madsen (Gejl); Vangsgaard (Snerle). Técnico: Lars Sondergaard