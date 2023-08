SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A derrota por 2 a 0 para o Atlético-MG não tirou a confiança de Dorival Júnior na evolução do São Paulo ao longo das próximas partidas. Da mesma maneira, apesar do pênalti cometido no segundo tempo, Lucas Moura agradou o treinador na reestreia pelo clube.

Dorival se mostrou satisfeito com o que viu: um meia-atacante incisivo e versátil. O camisa 7 entrou no início do segundo tempo e começou pela direita e criou boas jogadas. Na reta final, apareceu mais vezes pelo meio.

Os pouco mais de 50 minutos de ação de Lucas convenceram o técnico de que o reforço são-paulino pode render em mais de uma posição no setor ofensivo.

"Ele pode jogar em qualquer função de ataque. Hora pelo lado direito, outras pelo esquerdo, centralizado. Não vê dificuldades. Em razão disso, temos que dar condições de jogo o mais rápido possível. Vamos utilizá-lo o máximo que pudermos", afirmou o técnico.

Inicialmente, a intenção era utilizá-lo por 40 minutos, no máximo, para respeitar a adaptação de Lucas. Mas a necessidade se impôs e ele já começou desde a volta do intervalo.Diferentemente de James Rodríguez -ainda sem data para estrear-, Lucas está em um estágio avançado de sua forma física, pontuou Dorival. A intenção, segundo o comandante, é que até o confronto contra o Corinthians ele esteja em plenas condições para atuar uma partida inteira.

"Quem sabe já para o jogo com o Flamengo e com o Corinthians o tenhamos em uma condição melhor que esse momento", sem especificar se vai escalar o camisa 7 como titular nas duas partidas. O que está claro é que contra o San Lorenzo, na quinta-feira (10), Lucas não estará entre os 11 iniciais.

COMO FOI A REESTREIA DE LUCAS MOURA PELO SÃO PAULO

Incisivo, Lucas foi para cima da defesa do Atlético-MG desde a primeira bola que recebeu, com um apurado poder de drible no um contra um, e buscou tabelas pela direita.

Mostrou que pode ser uma ótima opção pelos lados, e ainda apareceu em alguns momentos pelo meio na reta final da partida.

Por volta dos 20 minutos, no entanto, comprometeu sua atuação com o pênalti em Patrick. Na cobrança, Pavón converteu e frustrou a busca pela virada do Tricolor: 2 a 0 para o Galo, já na reta final da partida.

De modo geral, mesmo com a falha, o camisa 7 teve um bom desempenho no Morumbi. Além dos elogios de Dorival, também recebeu apoio da torcida, que o aplaudiu após o apito final.

E JAMES?

Outro reforço de peso do São Paulo na última semana, apresentado à torcida neste domingo (6), inclusive, James Rodríguez passa por uma adaptação mais lenta que a de Lucas. Não há uma data prevista para a sua estreia.

"[Falar] do James é muito cedo, não temos como falar agora. É difícil fazer avaliação desse tipo, por isso precisamos aguardar. Ele mais que ninguém se conhece. Temos que aguardar, não vamos criar expectativa nenhuma [sobre quando estará em condições e como será utilizado]", afirmou Dorival Júnior após o jogo contra o Atlético.

O próximo compromisso do Tricolor será pelas oitavas de final da Sul-Americana, diante do San Lorenzo, confronto em que o time de Dorival precisa reverter a derrota por 1 a 0 no jogo de ida. A decisão ocorre às 19h da quinta-feira (10), no Morumbi.