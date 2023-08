PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Em fevereiro deste ano, a CBF informou a ampliação no limite de estrangeiros autorizados a participarem de partidas nacionais no Brasil. O número, que antes era cinco, cresceu para sete. Ao fim da janela de transferências -no último dia 2-, oito times da Série A atingiram a cota, sendo que três deles têm mais gringos do que podem utilizar.

O São Paulo é o time com mais estrangeiros no grupo: nove. E somente o Goiás não possui jogadores de outras nacionalidades no elenco principal.

ESTUDO DO UOL

A reportagem do UOL analisou os elencos dos 20 times da Série A do Brasileiro e estabeleceu critérios para apontar os estrangeiros.

No estudo, se leva em conta o fato de o atleta 'contar como estrangeiro' para fins de competição. Ou seja, jogadores com nacionalidade brasileira não entram no apontamento.

Por outro lado, atletas como Alan (Fluminense) e Aloísio (América-MG) abriram mão da nacionalidade brasileira quando se naturalizaram chineses e entram na relação por ocuparem vaga no limite.

Não entram na contagem jogadores que não são membros fixos do elenco principal.

ATINGIRAM OU ESTOURARAM A COTA

Oito times brasileiros atingiram a cota de gringos, sendo que três deles estouraram o limite. Com sete atletas contando como estrangeiros no grupo estão: Fortaleza, Atlético-MG, Grêmio, Athletico-PR e Inter. O São Paulo tem nove enquanto Botafogo e Vasco têm oito.

GRINGOS A MAIS

Botafogo: Gatito Fernández e Matías Segovia (Paraguai), Mateo Ponte, Diego Hernández e Valentín Adamo (Uruguai), Leonei Di Plácido e Victor Cuesta (Argentina) e Jacob Montes (Estados Unidos/Nicarágua).

São Paulo: Nahuel Ferraresi (Venezuela), Robert Arboleda e Jhegson Méndez (Equador), Alan Franco, Jonathan Calleri e Giuliano Galoppo (Argentina), James Rodríguez (Colômbia) e Gabriel Neves e Michel Araújo (Uruguai).

Vasco: Pumita Rodríguez (Uruguai), Gabriel Carbajal, Pablo Vegetti, Luca Orellano, e Manuel Capasso (Argentina), Gary Medel (Chile), Matías Galarza (Paraguai) e Sebástian Ferreira (Paraguai).

NO LIMITE

Athletico-PR: Felipe Aguilar (Colômbia), Bruno Zapelli, Lucas Esquivel e Tomás Cuello (Argentina), Arturo Vidal e Luciano Arriagada (Chile) e Agustín Canobbio (Uruguai).

Atlético-MG: Renzo Saravia, Rodrigo Battaglia, Cristian Pavón e Matías Zaracho (Argentina), Mauricio Lemos (Uruguai), Alan Franco (Equador) e Eduardo Vargas (Chile).

Fortaleza: Tobias Figueiredo (Portugal), Gonzalo Escobar, Emanuel Brítez, Tomás Pochettino, Imanol Machuca, Silvio Romero e Juan Martín Lucero (Argentina).

Grêmio: Walter Kannemann, Lucas Besozzi e Franco Cristaldo (Argentina), Felipe Carballo e Luis Suárez (Uruguai), Matías Villasanti e Manuel Iturbe (Paraguai).

Inter: Sergio Rochet e Carlos De Pena (Uruguai), Fabricio Bustos e Gabriel Mercado (Argentina), Nico Hernández (Colômbia), Charles Aránguiz (Chile) e Enner Valencia (Equador).

SOBRANDO, MAS POUCO

Outros seis times têm vagas sobrando, mas não muito. Com cinco ou seis jogadores contando como estrangeiros estão: Palmeiras, Fluminense, Red Bull Bragantino, Athletico Paranaense, América-MG, Corinthians e Santos.América-MG: Esteban Burgos, Emmanuel Martínez e Martín Benítez (Argentina), Javier Méndez e Gonzalo Mastriani (Uruguai) e Aloísio (China).

Corinthians: Rafael Ramos (Portugal), Bruno Méndez (Uruguai), Victor Cantillo (Colômbia), Fausto Vera (Argentina) e Matías Rojas e Ángel Romero (Paraguai).

Fluminense: Leonardo Fernández (Uruguai), Yony González e Jhon Arias (Colômbia), Germán Cano (Argentina) e Alan (China).

Palmeiras: Gustavo Gómez (Paraguai), Joaquín Piquerez (Uruguai), Richard Ríos e Eduard Atuesta (Colômbia) e Jose Manuel López (Argentina).

Red Bull Bragantino: Léo Realpe e Andrés Hurtado (Equador), Yani Quintero e Henry Mosquera (Colômbia), Thiago Borbas e Ignacio Laquintana (Uruguai).

Santos: Rodrigo Fernández (Uruguai), Miguelito (Bolívia), Yeferson Soteldo (Venezuela), Stiven Mendoza (Colõmbia) e Julio Furch (Argentina)

MUITO POUCO, QUASE NADA

Por fim, um clube possui quatro estrangeiros (Flamengo), três clubes têm três (Bahia, Cuiabá e Coritiba), e outro tem um (Cruzeiro). Somente o Goiás não tem gringos no grupo entre os 20 participantes da Série A.

Bahia: Camilo Cándido (Uruguai), Nicolás Acevedo (Uruguai) e Lucas Mugni (Argentina).

Coritiba: Benjamin Kuscevic (Chile) Marcelino Moreno (Argentina) e Sebástian Gómez (Colômbia).

Cruzeiro: Helibelton Palacios (Colômbia).

Cuiabá: Pablo Cappelini e Nicolás Quagliata (Uruguai) e Isidro Pitta (Paraguai).

Flamengo: Agustín Rossi (Argentina), Guillermo Varela e De Arrascaeta (Uruguai) e Erick Pulgar (Chile).