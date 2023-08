SANTO ANDRÉ, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Simone Biles venceu um torneio de ginástica nos Estados Unidos no último final de semana, mas evitou falar sobre o futuro.

A ginasta americana foi perguntada sobre a possível ida às Olimpíadas de Paris, em 2024, mas evitou garantir presença na competição.

"Agora, eu acho que devo somente comemorar o que aconteceu hoje, ser feliz. É sempre assim, quando se casa, as pessoas perguntam se quer ter filho. Quando vem para o Classic (Us Classic), perguntam sobre as Olimpíadas. Eu acho que estamos tentando dar um passo por vez, e vamos ver", disse Simone Biles.

Esta foi a primeira entrevista da ginasta estadunidense após quase dois anos afastada de competições.

A vitória no Us Classic deu a Biles o direito de disputar o campeonato nacional.

VITÓRIA NO US CLASSIC

Simone Biles voltou à ginástica artística com força e foi campeã do individual geral com 59.100 pontos no último sábado (5). O Us Classic é um campeonato americano classificatório para o nacional.

As ginastas realizaram quatro rotações e Simone teve bom desempenho em todas. Nas barras assimétricas, Simone obteve 14,000 pontos, enquanto na trave de equilíbrio foi melhor, com 14,800. A terceira apresentação foi no solo e a nota foi de 14,900. Por fim, recebeu 15,400 na prova da salto.

Simone Biles não competia desde 2021, quando saiu da competição por equipes em Tóquio para cuidar da saúde mental. Na época, ela sofria com os "twisties", um bloqueio mental que faz com que os ginastas percam o equilíbrio.

Pouco depois, ela anunciou que iria se retirar das competições por um período para tratar a saúde mental.