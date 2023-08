SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O jovem piloto Copparam Sheryas Hareesh, de apenas 13 anos, morreu depois de um acidente de moto no Circuito Internacional de Madras, na Índia no último sábado (5).

O acidente aconteceu na primeira curva da terceira prova do evento de estreia do Campeonato Nacional de Motociclismo da Índia. De acordo com o periódico local "Indian Express", Hareesh caiu e sofreu uma lesão na cabeça.

A corrida foi interrompida imediatamente e o jovem piloto foi prontamente atendido. No entanto, ainda de acordo com a publicação, ele chegou sem vida ao hospital mais próximo. Todas as provas marcadas para o autódromo no fim de semana foram canceladas.

Copparam Sheryas Hareesh nasceu em 2010, em Bengaluru, e era apontado como uma das grandes promessas do motociclismo indiano. Em nível nacional, o jovem piloto chegou a vencer quatro corridas seguidas.

"Ele era muito bom nas corridas e sempre acreditamos que ele nasceu para correr. Ele ganhou vários prêmios na Índia e no exterior. Seu pai Hareesh foi um grande apoio. Ele tinha um futuro brilhante, mas partiu cedo demais. Foi um incidente lamentável e nós o perdemos", disse Arvind Singh, ex-piloto e organizador de corridas de motovelocidade na Índia.