SANTO ANDRÉ, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um chute no rosto causou a fratura do nariz do jogador Juan Pacchini, do Brown Adrogué, clube da argentina, neste domingo (6).

Após cair no chão, Pacchini se atirou com a cabeça na bola e acabou atingido no rosto por um chute de Claudio Bieler, do Atlético Rafaela, no rosto. O lance aconteceu aos 35 minutos do primeiro tempo.

Pacchini ficou caído no gramado, foi atendido pelos médicos e, em seguida, substituído. Bieler foi advertido com o cartão amarelo.

O jogador foi levado diretamente para o hospital e, após exames realizados, uma fratura no nariz foi detectada. O atleta ainda ficou com outros hematomas no rosto.

"Estou bem. Obrigados a todos pelas mensagens. Já pensando na recuperação. E quero parabenizar os caras pelo grande esforço [no jogo]. Esse é o caminho", escreveu Pacchini em seu Instagram após compartilhar imagens do seu rosto.

Atlético Rafaela e Brown Adrogué ficaram no 0 a 0, em partida válida pela 25ª rodada da segunda divisão do Campeonato Argentino.