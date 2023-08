SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na expectativa da disputa das oitavas de final da Copa do Mundo feminina, a defensora da Jamaica, Deneisha Blackwood, agradeceu todo o apoio dado pela filha de Bob Marley à seleção caribenha.

Cedella Marley, filha do icônico cantor de reggae Bob Marley, é a principal patrocinadora da seleção jamaicana nesta Copa do Mundo.

A lateral Blackwood fez questão de enaltecer essa conexão, durante coletiva de imprensa concedida nesta segunda-feira (7).

A atleta de 26 anos diz que todo o suporte tem sido muito importante e que Cedella é o "coração do time".

"Cedella tem sido o mais importante como parte da nossa jornada. A melhor coisa é que ela nos vê não só como jogadoras, mas também como seres humanos. Isso é algo que sempre quisemos. Ela nos trata como pessoas que têm diferentes vidas. O suporte dela tem sido muito importante para nós. Ela é o coração desse time", disse a lateral.

Nesta terça-feira (8), a Jamaica enfrenta a Colômbia, às 5h (de Brasília), buscando uma inédita classificação às quartas do torneio. A partida será disputada no estádio Melbourne Rectangular, na Austrália.

JAMAIXA FEZ 'VAQUINHA' PARA ESTAR NA COPA

Cedella Marley é a principal responsável por trás do sucesso do futebol feminino na Jamaica e segue angariando fundos para manter a equipe competindo no mais alto nível.

Para arcar com todo o processo (viagens, alimentação, alojamento etc.), Cedella arrecadou parte do dinheiro com seu sucesso na moda e na música. Ela também incluiu a Fundação Bob Marley como patrocinadora máster da seleção.

A artista de 55 anos criou a iniciativa "Football is Freedom" (Futebol é Liberdade, em tradução), para apoiar e desenvolver o futebol feminino no país. O nome do projeto é em homenagem à uma frase dita por Bob Marley.

Após a benfeitoria, a Jamaica voltou a aparecer com mais força no futebol feminino. Os investimentos começaram em 2014.

Outra iniciativa partiu da mãe da meia-campista jamaicana Sandra Phillips-Brower, que criou uma vaquinha na internet para ajudar a cobrir parte das despesas da seleção nesta Copa.

Mais de mil pessoas já fizeram doações e a vaquinha já arrecadou mais de US$ 50 mil (R$ 245 mil).

Não há boa relação entre as jogadoras e a Federação Jamaicana, um dos motivos das Reggae Girlz precisarem desse tipo de financiamento coletivo.