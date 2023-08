SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O PSG oficializou nesta segunda-feira (07) a contratação de seu novo centroavante.

O clube francês confirmou a chegada de Gonçalo Ramos junto ao Benfica por empréstimo. O português assinou com o PSG por uma temporada, e há obrigação de compra. Esta é uma manobra para respeitar as regras de fair play financeiro da Uefa.

No balanço da próxima temporada, a transação pode chegar a 80 milhões de euros (R$ 430 milhões na cotação atual). O PSG não confirma o valor da transferência, mas o jornalista Fabrizio Romano informa que os parisienses pagarão 65 milhões de euros (R$ 350 milhões), com adicionais que giram em torno de 15 milhões de euros (R$ 80 milhões).

Gonçalo Ramos, de 22 anos, vem de sua melhor temporada pelo Benfica. O atacante anotou 27 gols em 47 partidas pelo clube de Lisboa. O centroavante também se destacou na Copa do Mundo do Qatar, com hat-trick nas oitavas de final.

O anúncio da chegada do português vem num dia conturbado para o PSG. Neymar informou que pretende sair do clube já nesta janela de transferências, segundo o jornal L'Équipe.

Ramos pode chegar a um ataque totalmente diferente do que o PSG tinha na última temporada. Lionel Messi já deixou o clube rumo ao Inter Miami. Kylian Mbappé está afastado por não querer renovar seu contrato. E hoje veio à tona o desejo de Neymar jogar em outra equipe.

O PSG já contratou outros seis jogadores nesta janela: Milan Skriniar, Lucas Hernández, Cher Ndour, Manuel Ugarte, Lee Kang-in e Marco Asensio. Os parisienses também estão próximos de fechar com Ousmane Dembélé, do Barcelona.