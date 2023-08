SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O empate em 2 a 2 diante do Internacional, fora de casa, mostrou mais uma vez como o Corinthians depende de Renato Augusto para obter bons resultados nesta temporada.

Carecendo de bons armadores no setor de criação, o time de Vanderlei Luxemburgo vê o desempenho despencar quando o camisa 8 não está em campo. Quando ele joga, por outro lado, o aproveitamento seria digno de ocupar a segunda posição no Brasileirão.

É exatamente por isso, aliás, que a equipe verá seu principal reforço na temporada, o paraguaio Matías Rojas, posto à prova na reta final das três competições que disputa.

**SEM RENATO, SEM REFERÊNCIA**

Referência técnica e principal armador do Corinthians, Renato Augusto não mostrou somente nas estatísticas - 71% de aproveitamento com ele em 2023, 31% em sua ausência -que o time é outro quando conta com ele.

Em momentos importantes da temporada, foi Renato quem decidiu. Como nos jogos de mata-mata da Copa do Brasil, em Itaquera, contra Atlético-MG, América-MG e São Paulo, em que fez três gols e deu uma assistência.

No clássico contra o São Paulo, aliás, marcou duas vezes na vitória por 2 a 1, que dá vantagem ao elenco corintiano para a partida de volta.

Além disso, foi indispensável nos resultados de ontem contra o Inter e no empate no Dérbi com o Palmeiras pelo Paulistão.

No entanto, Luxemburgo se vê diante de um problema: o camisa 8 não possui condições físicas para atuar em todas as partidas, e a equipe perdeu Róger Guedes, de igual relevância neste ano, para o Al-Rayyan, do Qatar.

**LESIONADO, ROJAS VOLTARÁ EM MOMENTO CRUCIAL**

Matías Rojas, a principal das cinco contratações do clube em 2023, se recupera de lesão no pé esquerdo e deve retornar a campo na próxima semana, contra o Newell's Old Boys ou o Coritiba. O clube ainda não informou a data da volta.

O paraguaio chegou ao Corinthians justamente para compor, ao lado de Renato, o setor criativo da equipe.

Ao estrear com a camisa alvinegra, contra o América-MG, o camisa 18 deu mostras de que pode ser este jogador: gerou boas oportunidades e finalizou com perigo de fora da área. Porém, logo na partida seguinte, contra o Bahia, sofreu um trauma e uma entorse no pé esquerdo, e até agora não voltou.

Na reta final das três competições em disputa, já sem Róger Guedes e com a necessidade de Renato Augusto ser poupado, Rojas deve passar por um teste de fogo nos próximos jogos: o de provar se será mesmo o jogador para dividir a referência técnica com o camisa 8 da equipe.

O desempenho na estreia, contra o Coelho, que ajudou o time a classificar-se na Copa do Brasil, dá indicações de que a comissão técnica conta com ele para este papel.

"Mostrou que é um grande jogador. Não inventei de jogar por dentro. Ele joga pelo lado, por dentro, é versátil. Posso usar da melhor maneira possível", afirmou Luxemburgo após a vitória nos pênaltis.

O próximo jogo do Corinthians será a volta das oitavas de final da Sul-Americana, contra o Newell's Old Boy, na Argentina, às 21h30 da terça-feira (8).