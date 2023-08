SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Colômbia avançou para as quartas de final da Copa do Mundo feminina após derrotar a Jamaica por 1 a 0 na madrugada desta terça-feira (8). A equipe vai enfrentar a Inglaterra, campeã da Eurocopa em 2022, nas quartas de final, no sábado (12), às 7h30, no Estádio Olímpico de Sydney, na Austrália.

Foi a primeira vez que as colombianas chegaram a essa etapa da disputa mundial.

A vitória foi conquistada com um gol de María Usme aos 51 minutos. Foi o primeiro gol sofrido pela Jamaica na Copa do Mundo feminina 2023.

COLÔMBIA

Catalina Perez; Jorelyn Carabali, Daniela Arias, Carolina Arias e Ana Guzman; Diana Ospina, Lorena Bedoya e Leicy Santos (Daniela Montoya); Mayra Ramirez, Catalina Usme (Marcela Restrepo) e Linda Caicedo. Técnico: Nelson Abadia.

JAMAICA

Rebecca Spencer; Allysson Swaby, Chantelle Swaby, Tiernny Wiltshire (Cheyna Matthews) e Deneisha Blackwood; Vyan Sampson (Peyton McNamara), Drew Spence, Jody Brown (Kameron Simmonds)), Kalyssa Van Zanten (Atlanta Primus) e Trudi Carter (Tiffany Cameron); Khadija Shaw. Técnico: Lorne Donaldson.

Estádio: Retangular, em Melbourne,(Austrália)

Público: 27.706

Arbitragem: Kate Jacewicz (Australiana_

Assistentes: Kyoung-Min Kim e Joanna Kate Charaktis

Cartões amarelos: Daniela Arias (COL); Chantelle Swaby e Drew Spence (JAM)

Gol: Catalina Usme (COL), aos 6 minutos do 2º tempo