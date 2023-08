SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Argentinos Juniors negou À reportagem que a veracidade da foto divulgada pelo jornal "Daily Star" com o que seriam os pinos colocados no zagueiro Luciano Sánchez, que sofreu uma lesão gravíssima em lance com Marcelo, do Fluminense, no duelo de ida das equipes pela Libertadores.

QUADRO DE SÁNCHEZ

À reportagem, o clube disse que ele está em casa esperando diminuir a inflamação do joelho, que ficou bastante inchado após o pisão do lateral do Fluminense.

Sánchez deve ser operado entre os dias 15 a 20 de agosto. O prazo foi definido pelo clube, que segue monitorando de perto a situação do defensor.

Já o retorno aos gramados ainda é incerto. Alejandro Roncoroni, médico do Argentinos Juniors, afirmou que Sánchez pode ficar até um ano afastado ?o período, no entanto, pode variar a partir da finalização da cirurgia.

COMO FOI O LANCE

Sánchez se envolveu em um lance assustador aos dez minutos do 2° tempo de Argentinos Juniors x Fluminense, quando viu o lateral Marcelo controlar a bola pelo setor esquerdo defensivo ?os mandantes venciam por 1 a 0.

O brasileiro já havia passado por dois marcadores quando carregou para o meio e driblou Sánchez, que chegava para ajudar os companheiros.

Ao tentar desarmar, o argentino teve a perna pisada por Marcelo, que buscava apoiar o pé esquerdo no gramado para continuar a jogada.

Imediatamente, o brasileiro percebeu a gravidade da lesão e pediu para que o duelo fosse paralisado. Ao chegar perto de Sánchez, o lateral se desesperou.

EXPULSÃO E DETALHES DA LESÃO

Menos de um minuto após o pisão, o jogador do Fluminense chorou ainda no gramado do Diego Armando Maradona. Ele acabou expulso pelo árbitro Piero Maza e deixou o local consternado.

Sánchez foi substituído por Minissale e saiu do estádio direto para o hospital Sanatório Finochietto ?por lá, foi constatada uma luxação do joelho esquerdo.

Marcelo escreveu nas redes sociais que não teve intenção de machucar o adversário e desejou melhoras: "Hoje, vivi um momento muito difícil em campo. Sem querer, machuquei um colega de profissão. Quero desejar a melhor recuperação possível, Luciano Sánchez. Toda a força do mundo".