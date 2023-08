SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Destaque da seleção australiana na Copa do Mundo feminina, a atacante Mary Fowler chamou a atenção por aparecer de luvas nas partidas das Matildas. E o motivo não tem nada a ver com o frio do país-sede do Mundial.

O QUE ACONTECEU

Fowler explicou que usa luvas por um "motivo bobo": ficar muito agitada. A declaração foi em entrevista para o canal australiano Optus Sport.

Ela contou que, para combater sua inquietação, fica mexendo nas luvas. Nos treinamentos, e quando não está frio, ela troca as luvas por um anel.

Fowler assumiu a vaga de Sam Kerr no ataque da Austrália e tem um gol no Mundial. Esta é a primeira Copa do Mundo da atacante de 20 anos, que defende também o Manchester City.

O QUE DISSE FOWLER

"Eu nunca disse isso para ninguém. É um segredo. Mas, honestamente, eu uso luvas porque fico muito inquieta. Normalmente eu treino com um anel, mas, se estiver frio, eu uso luvas, e não posso usar anéis nos jogos, então normalmente uso luvas."

A AUSTRÁLIA NA COPA FEMININA

As Matildas estão nas quartas de final do Mundial. Ontem, elas venceram a Dinamarca por 2 a 0 diante de quase 76 mil pessoas.

Agora, ela aguarda o jogo entre França e Marrocos para conhecer o adversário das quartas de final. As anfitriãs voltam a campo no sábado (12), às 4h (de Brasília)