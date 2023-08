SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos vendeu Deivid Washington ao Chelsea (Inglaterra) e agora precisa lidar com a pressão de Marcos Leonardo para reforçar a Roma (Itália).

O Santos aceitou uma proposta de 15 milhões de euros (R$ 80 mi) à vista do Chelsea por Deivid Washington e ainda não está decidido a vender Marcos Leonardo para a Roma.

A oferta da Roma é inferior em relação ao Chelsea, mas os valores e condições melhoraram nas últimas horas e Marcos Leonardo faz força para sair. O Peixe ficaria com 10% dele.

O presidente Andres Rueda prometeu negociar Marcos Leonardo nesta janela de transferências, porém, optou por vender Deivid Washington antes e agora não quer perder os dois centroavantes de uma vez. Marcos Leonardo tem 20 anos, enquanto Deivid tem 18.

O problema é que Marcos Leonardo não quer continuar, nem com aumento salarial. Deivid Washington, em contrapartida, já está vendido ao Chelsea e viaja para a Inglaterra ainda nessa semana. O acordo inclui um bônus de 5 milhões de euros (R$ 27 mi) em caso de classificação para a Liga dos Campeões nas próximas cinco temporadas.

PORTA DA FRENTE?

Marcos Leonardo faz força para sair, mas evita ser alvo do torcedor do Santos.

O atacante pretende falar, na hora certa, sobre ter feito o que estava ao seu alcance pelo Peixe antes de decidir realizar o sonho de jogar na Europa.

O centroavante argumenta que fez o seu papel em campo, nunca se envolveu em episódios de indisciplina e sempre esteve à disposição para aparecer nos momentos difíceis. Ele é o artilheiro do time e fez três gols nos últimos cinco jogos, mesmo durante as conversas com a Roma e antes com a Lazio.

Família e representantes de Marcos Leonardo querem que o torcedor do Santos entenda que Rueda prometeu vendê-lo e, mesmo assim, negociou Deivid Washington na mesma janela de transferências.

Vale lembrar que o Santos liberou Marcos Leonardo ao Mundial Sub-20 justamente para valorizar o atleta no mercado com o objetivo da venda.

O Santos já havia vendido ao Ângelo ao Chelsea pelos mesmos 15 milhões de euros (R$ 80 mi). O Peixe negociou suas três maiores jóias no mesmo período.

Sem Marcos Leonardo e Deivid Washington, o novo técnico Diego Aguirre teria apenas dois centroavantes à disposição: Julio Furch e Bruno Mezenga.