SANTO ANDRÉ, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Chelsea recebeu uma proposta milionária de patrocínio vinda de um site de conteúdos adultos.

O QUE ACONTECEU

O portal "My Club" enviou uma oferta de 40 milhões de libras (R$ 249 milhões na cotação atual) para estampar sua marca no meio da camisa do Chelsea.

O site é o mesmo que tentou se tornar patrocinador da Inter de Milão na final da Champions League da temporada passada, mas sem sucesso.

Mike Ford, presidente do portal, afirmou ao jornal "Mirror" que quer ter a marca estampada na camisa do Chelsea já no jogo contra o Liverpool, o primeiro dos Blues na temporada.

O presidente do site também afirmou que vê uma oportunidade boa para os dois lados, uma vez que o dinheiro ajudaria o Chelsea a contratar Mbappé, por exemplo.

"Nós aqui no My Club queremos patrocinar o Chelsea, pois eles procuram melhorar a decepção da última temporada. Queremos ter o logotipo estampado na frente das camisas do Chelsea antes do clube começar a temporada contra o Liverpool. Essa contribuição funcionaria para ambas as partes. Para os Blues, ajudará a fazer contratações perfeitas como Kylian [Mbappé]. Para nós, isso garantirá que os fãs de Blues tenham apenas dois clubes para chamar de 'meus'", disse Ford.

CHELSEA SEM PATROCÍNIO

O Chelsea jogou todas as partidas de pré-temporada sem um patrocinador em sua camisa.

Em maio, o clube encerrou sua parceria com a Three, empresa de telecomunicações que patrocinou os Blues na temporada passada.

A diretoria tem buscado um novo patrocinador master e ainda não respondeu à proposta do My Clube.