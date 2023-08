Nessa segunda-feira (7), a equipe profissional do JFVôlei foi apresentada no Ginásio Municipal Jornalista Antônio Marcos e realizou o seu primeiro treinamento da temporada no ginásio. Essa será a equipe que vai participar da SuperLiga C, que acontecerá entre os dias 1º e 15 de novembro.



Em junho deste ano, a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) firmou patrocínio para o projeto JF Vôlei no valor de R$ 700 mil por dois anos. Segundo o Executivo, a parceria entre a Cesama e a Associação de Ensino e Pesquisa em Esporte e Lazer (Asepel), coordenadora do projeto JF Vôlei, tem como objetivo principal oferecer condições técnicas e infraestrutura para a equipe de voleibol masculino do JF Vôlei, a fim de desenvolver seu potencial esportivo e representar Juiz de Fora na Superliga C e no Campeonato Mineiro de Voleibol nesses dois anos.