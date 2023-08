SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras estreou seu avião na partida do último sábado (5), contra o Fluminense, no Rio de Janeiro. O clube calcula benefícios não só financeiros, mas sobretudo de ordem logística, com controle total e mais tempo para descanso.

O Palmeiras avaliou a operação como bem-sucedida do ponto de vista logístico. O time saiu de Sorocaba às 16h e chegou ao hotel no horário do jantar, estratégia definida como a melhor opção pelo departamento de futebol.

A partida terminou por volta das 23h e a delegação pousou em Guarulhos perto da 1h30 da manhã. Sem o avião próprio, o Verdão calcula que teria chegado até duas horas mais tarde, a depender da grade de voos da malha aérea.

O Palmeiras embarcou no aeroporto de Sorocaba por questões burocráticas. O clube avaliou o local como a melhor opção diante do trânsito carregado até Guarulhos na tarde da sexta, além do processo de embarque ser mais rápido no aeroporto do interior paulista.

"Desde a primeira vez que vim para o Brasil, o que mais me falaram foi a importância da logística, de ter um avião charter em função do tempo que viajamos. Ter essa possibilidade é sempre muito bom, nos economiza muito tempo, ajuda muito na recuperação e é um belo investimento, algo muito benéfico para nosso time", disse Abel Ferreira.

A tendência, no entanto, é que o clube viaje mais via Guarulhos e Congonhas. O Palmeiras aguarda uma licença da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

A presidente Leila Pereira arcou com todos os custos da primeira viagem e seguirá arcando enquanto a empresa não tiver a licença da ANAC para operar comercialmente. O clube calcula uma economia total de 70% dos quase R$ 10 milhões que gastou em 2022 com voos fretados.

"Voo fretado nos dá uma possibilidade maior de privacidade. A gente consegue ajustar 100% do horário, da alimentação... Sabemos que no voo de retorno vamos conseguir ajustar até as questões de início de recuperação do desgaste físico exatamente da forma como a gente precisa, isso nos dá mais qualidade", afirmou Cícero Souza, gerente de futebol do Palmeiras.